Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Zusammenstoß von Pkw und Motorrad

Warendorf (ots)

Ein leichtverletzter Motorradfahrer und rund 33.000 Euro Sachschaden - das ist der Ausgang eines Verkehrsunfalls am Sonntag (22.06.2025, 14.30 Uhr) in Ennigerloh-Westkirchen.

Eine 18-jährige Frau aus Beelen fuhr mit ihrem Auto auf der L 831 aus Beelen kommend, um an der Einmündung B 475/L 831 nach links in Richtung Westkirchen abzubiegen. Der 59-jährige Motorradfahrer war auf der Warendorfer Straße aus Westkirchen kommend in Richtung Warendorf unterwegs. Nachdem die junge Frau in ihrem Auto zunächst an der Haltelinie gewartet hatte, fuhr sie in die Einmündung. Hier stieß der von links kommende Bad Rothenfelder gegen das Auto auf seiner Fahrbahn, stürzte und verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 33.000 Euro geschätzt. Die Straße war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme sowohl in Richtung Westkirchen als auch in Richtung Warendorf und Beelen gesperrt.

