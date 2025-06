POL-WAF: Drensteinfurt. Fahrt in den Graben

Warendorf (ots) - Am Sonntag (22.06.2025) gegen 03.10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter durch ein rückwärtiges Fenster Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße Am Hirschgraben in Beckum. Dort durchsuchte er auf der Suche nach Diebesgut die Räumlichkeiten. Die anwesende Bewohnerin wurde durch Geräusche auf die Tat aufmerksam und machte sich bemerkbar. Daraufhin flüchtete die unbekannte Person. Nach bisherigen ...

