POL-WAF: Telgte. Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Ein Büro ist das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen. Über ein Fenster verschafften sich die Täter zwischen Dienstag (17.06.2025, 16.30 Uhr) und Mittwoch (18.06.2025, 08.30 Uhr) Zugang zu dem Gebäude am Münsterweg in Beckum. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: ...

