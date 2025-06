POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Zusammenstoß mit Verkehrsschild

Warendorf (ots) - Zwei junge Frauen sind am Sonntag (22.06.2025, 12.45 Uhr) in Drensteinfurt bei einem Autounfall leicht verletzt worden. Die 19-jährige Fahrerin eines Pkw fuhr auf der B 63 zwischen Walstedde und Drensteinfurt in Richtung Drensteinfurt. Als sie nach rechts in die Straße Eickendorf abbog, verlor sie die Kontrolle und fuhr nach rechts in einen Graben. Rettungskräfte brachten die 19-Jährige und ihre ...

mehr