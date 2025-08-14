PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Attendorn (ots)

Am Donnerstag den 14.08.2025 kam es gegen 18:30 Uhr auf der Ihnestraße in Attendorn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem PKW. Ein 73-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Ihnestraße aus Richtung Attendorn in Richtung Meinerzhagen. Beim Linksabbiegen in die Erlenstraße übersieht er einen im Gegenverkehr befindlichen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 21-jährige Fahrradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2550
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

