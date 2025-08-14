POL-OE: Frau verletzt sich nach Sturz mit Pedelec
Olpe (ots)
Eine 77-Jährige war am Mittwoch (13. August) gegen 20:45 Uhr mit ihrem Pedelec im Bereich Ronnewinkel unterwegs. Als sie von der "Valentinsbrücke" kommend nach links in Richtung "Finkenhagen" abbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die 77-Jährige leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand nur leichter Sachschaden.
