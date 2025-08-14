POL-OE: Einbruch in Friseursalon
Lennestadt (ots)
Ein Einbruch wurde der Polizei am Mittwoch (13. August) aus Altenhundem gemeldet. Dort waren unbekannte Täter in der Nacht zuvor in einen Friseursalon an der "Hundemstraße" eingedrungen. In dem Geschäft wurden diverse Schränke und Schubläden nach möglicher Beute durchsucht. Dabei fiel den Tätern Bargeld im dreistelligen Eurobereich in die Hände. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell