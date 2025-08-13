POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Olpe (ots)
Das Verkehrskommissariat ermittelt zurzeit wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen (12. August) in Olpe ereignet hat. Die Fahrerin eines grauen Fiat 500 hatte ihr Fahrzeug zwischen 8:45 Uhr und 10:15 Uhr auf dem Parkplatz hinter einem Beleuchtungsgeschäft an der Bruchstraße abgestellt. Später fiel ihr ein Schaden an der hinteren linken Fahrzeugecke auf. Der Sachschaden lag im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
