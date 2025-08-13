PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt zurzeit wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen (12. August) in Olpe ereignet hat. Die Fahrerin eines grauen Fiat 500 hatte ihr Fahrzeug zwischen 8:45 Uhr und 10:15 Uhr auf dem Parkplatz hinter einem Beleuchtungsgeschäft an der Bruchstraße abgestellt. Später fiel ihr ein Schaden an der hinteren linken Fahrzeugecke auf. Der Sachschaden lag im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

