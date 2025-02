Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Mittwoch, 19. Februar 2025 04:30 Uhr bis Donnerstag, 20. Februar 2025 19:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Wiesenstraße und verschafften sich Zutritt zum Haus. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Emstek - Brand eines Pkw

Am Donnerstag, 20. Februar 2025 gegen 17:35 Uhr geriet während der Fahrt der Pkw eines 64-jährigen Mannes aus Emstek in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich der 64-Jährige auf der Straße An den Riehen. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Emstek gelöscht werden.

Cloppenburg - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Am Mittwoch, 19. Februar 2025 in der Zeit zwischen 18:10 Uhr bis 18:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter das verschlossen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Fritz-Reuter-Straße abgestellte E-Mountainbike eines 33-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Bei dem Mountainbike, ein Haibike in rot, war eine Alarmbox verbaut, welche im Falle eines Diebstahls einen Ton abgibt. Da die Box vor Ort nicht aufzufinden war, geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Täter trotz laufendem Alarmton das Mountainbike mitgenommen hatte. Zeugen, welche auf ein den Vorfall, vielleicht auch aufgrund des Alarmtones, aufmerksam geworden waren, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell