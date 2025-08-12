Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer bei Alleinunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (11. August) kurz vor 16 Uhr auf der Straße "In der Trift" in Drolshagen. Ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er stieß zunächst gegen einen Zaun, streifte dann einen geparkten PKW und kollidierte letztlich mit einem Maschendrahtzaun und einigen Tannen. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

