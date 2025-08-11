Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kraftradfahrer leicht verletzt

Wenden (ots)

Am Montag den 11.08.2025 kam es gegen 16:15 Uhr auf der Freudenberger Straße in Wenden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem PKW. Ein 44-jähriger PKW-Fahrer aus Olpe befuhr die Biggestraße und bog nach links auf die Freudenbergerstraße ab. Hierbei übersah er einen von links kommenden 20-jährigen Kraftradfahrer aus Reichshof. Es kam zum Zusammenstoß. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.

