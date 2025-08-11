Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gaststätte

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag (10. August) in ein Lokal an der "Kapellenstraße" in Rönkhausen eingebrochen. Die Tatzeit lag zwischen 1:30 Uhr und 7:30 Uhr. Im Thekenraum rissen die Täter offenbar gewaltsam zwei Sparfächer von der Wand und nahmen diese mit. Der Sparfachinhalt stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Der Sachschaden liegt jedoch insgesamt im oberen dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

