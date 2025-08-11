Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Attendorn (ots)

Am Sonntag (10. August) ereignete sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K13 im Bereich Uelhof. Ein 63-jähriger Motorradfahrer hatte im Bereich einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und geriet in einen Grünstreifen. Durch den anschließenden Sturz verletzte sich der Mann leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

