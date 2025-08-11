Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Attendorn (ots)

Am Samstagmorgen (09. August) ereignete sich gegen 10:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Repetalstraße" bei Helden. Ein 58-Jähriger war mit seinem Motorrad im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen. Er geriet auf den Grünstreifen und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Mann verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrzeug und Leitplanke entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell