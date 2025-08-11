PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto stößt gegen Rollstuhlfahrer

Olpe (ots)

Am Sonntag (10. August) kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Bahnhofstraße" in Olpe. Ein 76-jähriger Autofahrer war im Bereich eines Fußgängerüberweges mit einem 77-jährigen Rollstuhlfahrer zusammengestoßen. Der 77-jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im mindestens dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe

