POL-OE: Auto stößt gegen Rollstuhlfahrer

Attendorn (ots) - Gegen 17.25 Uhr kam es am 7. August auf der Straße "Am Südhang" zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 85-Jährige wollte mit ihrem PKW von der Straße "Am Südhang" auf die "Berliner Straße" nach links abbiegen. Dabei touchierte sie ein von links kommendes Auto einer 30-Jährigen. Die 85-Jährige verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr durch eine Hecke und ...

