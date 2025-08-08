PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer stürzt in Kurve

Lennestadt (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer fuhr am 7. August gegen 15 Uhr auf der B236 zwischen Gleierbrück und Langenei. Als der Motorradfahrer drei Fahrzeuge überholte verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Geldbetrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

