POL-OE: Brand in Bleche
Drolshagen (ots)
In Bleche an der Straße "Oberm Garten" brannte am 7. August gegen 13.50 Uhr der Keller eines Wohnhauses. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer vermutlich wegen eines technischen Defekts entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im fünfstelligen Eurobereich.
