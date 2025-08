Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mann verletzt im Wald aufgefunden

Finnentrop (ots)

Am Nachmittag des 5. August hat es in Frielentrop in der Gemeinde Finnentrop einen Einsatz der Kreispolizeibehörde Olpe, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gegeben. Die Polizei hatte Hinweise auf einen schwer verletzten Mann im Wald erhalten. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise auf Verletzung durch Fremdeinwirkung, liegt derzeit nicht vor.

