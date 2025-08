POL-OE: Frontalzusammenstoß zweier PKW

Kirchhundem (ots) - In Marmecke stürzte ein 17-Jähriger mit seinem E-Roller auf der Straße "In der Schlah" am 30. Juli um 22.40 Uhr. Er war fuhr in Richtung Rinseke, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle ...

