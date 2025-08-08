PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kollision zwischen LKW und Radfahrer

Attendorn (ots)

Attendorn. Am 8. August gegen 11.34 Uhr ereignete sich in Neu-Listernohl ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer. Der LKW befand sich auf der L539 und wollte links auf die L512 Richtung Attendorn einbiegen. An einer Ampel musste der 44-jährige LKW-Fahrer verkehrsbedingt halten. Rechts neben ihm befand sich ein 48-jähriger Radfahrer. Als die Ampel grün wurde, kam es zwischen beiden zur Kollision. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Gummersbach. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist der Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 10:43

    POL-OE: 25-Jähriger stürzt mit Krad

    Attendorn (ots) - Ein 25-jähriger Fahrer stürzte am 5. August um 18.30 Uhr mit seinem Krad. Er war auf der L697 zwischen Attendorn und Helden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Durch den Sturz verletzte er sich, lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Die Polizei schätzt den Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich ein. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 15:35

    POL-OE: Mann verletzt im Wald aufgefunden

    Finnentrop (ots) - Am Nachmittag des 5. August hat es in Frielentrop in der Gemeinde Finnentrop einen Einsatz der Kreispolizeibehörde Olpe, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gegeben. Die Polizei hatte Hinweise auf einen schwer verletzten Mann im Wald erhalten. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise auf Verletzung durch Fremdeinwirkung, liegt derzeit nicht vor. Rückfragen ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 09:32

    POL-OE: Drei mutmaßliche Betäubungsmittelfahrten im Kreis

    Kreis Olpe (ots) - Am Wochenende zog die Kreispolizeibehörde Olpe drei Fahrer aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss fuhren. Wenden. Gegen 18.30 Uhr am 2. August bemerkten Polizeibeamte auf der Girkhauser Straße, ein Krad mit unsicherer Fahrweise. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, darauf dass der 52-jährige Fahrer Drogen zu sich genommen hatte. Ein Drogenvortest war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren