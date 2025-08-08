Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kollision zwischen LKW und Radfahrer

Attendorn (ots)

Attendorn. Am 8. August gegen 11.34 Uhr ereignete sich in Neu-Listernohl ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer. Der LKW befand sich auf der L539 und wollte links auf die L512 Richtung Attendorn einbiegen. An einer Ampel musste der 44-jährige LKW-Fahrer verkehrsbedingt halten. Rechts neben ihm befand sich ein 48-jähriger Radfahrer. Als die Ampel grün wurde, kam es zwischen beiden zur Kollision. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Gummersbach. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist der Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

