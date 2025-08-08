Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Attendorn (ots)

Gegen 17.25 Uhr kam es am 7. August auf der Straße "Am Südhang" zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 85-Jährige wollte mit ihrem PKW von der Straße "Am Südhang" auf die "Berliner Straße" nach links abbiegen. Dabei touchierte sie ein von links kommendes Auto einer 30-Jährigen. Die 85-Jährige verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr durch eine Hecke und kollidierte auf einem Parkplatz anschließend mit einem weiteren Fahrzeug. Die 85-Jährige und ihre Beifahrerin wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden aktuell im mittleren vierstelligen Eurobereich ein.

