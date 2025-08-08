Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dirk Rufeger ist neuer Wachleiter in Attendorn

Seit dem 1. August gibt es in der Polizeiwache Attendorn einen neuen Wachleiter. Die Geschicke der Attendorner Polizei liegen nun in den erfahrenen Händen von Dirk Rufeger, Erster Polizeihauptkommissar. 1990 startete Rufeger mit der Ausbildung beim Bundesgrenzschutz im Dienst der Polizei. Nachdem er zunächst im Objektschutz in Bonn tätig war, wechselte er 1994 in den Dienst der Landespolizei NRW. Er hat viele Stationen durchlaufen und in verschiedenen Funktionen, neben Bonn auch in Köln, Siegburg und Dortmund, gearbeitet. Ab 2009 lehrte er zehn Jahre für das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten NRW in Selm. Die Polizeiwache Attendorn ist für ihn eine alte Bekannte: 2019 führte ihn sein Weg erstmals als stellvertretender Wachleiter dorthin. Ab 2021 verrichtete er seinen Dienst als Dienstgruppenleiter in Lüdenscheid, bevor er 2024 in die Kreispolizeibehörde Olpe zurückkehrte, als Leiter Führungs- und Lagedienst. Jetzt freut er sich schon auf seine neuen Aufgaben in Attendorn: "Die Wache hier ist ein wichtiger und vertrauensvoller Anlaufpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Es ist schön, wieder in Attendorn zu sein. Hier arbeiten viele tolle Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche mir in meiner Zeit als Wachleiter für sie ein verlässlicher Ansprechpartner und eine Unterstützung zu sein."

