PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dirk Rufeger ist neuer Wachleiter in Attendorn

POL-OE: Dirk Rufeger ist neuer Wachleiter in Attendorn
  • Bild-Infos
  • Download

Attendorn (ots)

Seit dem 1. August gibt es in der Polizeiwache Attendorn einen neuen Wachleiter. Die Geschicke der Attendorner Polizei liegen nun in den erfahrenen Händen von Dirk Rufeger, Erster Polizeihauptkommissar. 1990 startete Rufeger mit der Ausbildung beim Bundesgrenzschutz im Dienst der Polizei. Nachdem er zunächst im Objektschutz in Bonn tätig war, wechselte er 1994 in den Dienst der Landespolizei NRW. Er hat viele Stationen durchlaufen und in verschiedenen Funktionen, neben Bonn auch in Köln, Siegburg und Dortmund, gearbeitet. Ab 2009 lehrte er zehn Jahre für das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten NRW in Selm. Die Polizeiwache Attendorn ist für ihn eine alte Bekannte: 2019 führte ihn sein Weg erstmals als stellvertretender Wachleiter dorthin. Ab 2021 verrichtete er seinen Dienst als Dienstgruppenleiter in Lüdenscheid, bevor er 2024 in die Kreispolizeibehörde Olpe zurückkehrte, als Leiter Führungs- und Lagedienst. Jetzt freut er sich schon auf seine neuen Aufgaben in Attendorn: "Die Wache hier ist ein wichtiger und vertrauensvoller Anlaufpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Es ist schön, wieder in Attendorn zu sein. Hier arbeiten viele tolle Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche mir in meiner Zeit als Wachleiter für sie ein verlässlicher Ansprechpartner und eine Unterstützung zu sein."

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 13:22

    POL-OE: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

    Attendorn (ots) - Gegen 17.25 Uhr kam es am 7. August auf der Straße "Am Südhang" zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 85-Jährige wollte mit ihrem PKW von der Straße "Am Südhang" auf die "Berliner Straße" nach links abbiegen. Dabei touchierte sie ein von links kommendes Auto einer 30-Jährigen. Die 85-Jährige verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr durch eine Hecke und ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 13:21

    POL-OE: Motorradfahrer stürzt in Kurve

    Lennestadt (ots) - Ein 24-jähriger Motorradfahrer fuhr am 7. August gegen 15 Uhr auf der B236 zwischen Gleierbrück und Langenei. Als der Motorradfahrer drei Fahrzeuge überholte verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen höheren vierstelligen ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 13:20

    POL-OE: Brand in Bleche

    Drolshagen (ots) - In Bleche an der Straße "Oberm Garten" brannte am 7. August gegen 13.50 Uhr der Keller eines Wohnhauses. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer vermutlich wegen eines technischen Defekts entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 2200 E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren