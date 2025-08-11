PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Olpe (ots)

Eine 72-jährige Autofahrerin fiel am Freitagnachmittag (08. August) in Sondern auf. Die Frau war in der "Sonderner Straße" bei der Vorbeifahrt mit ihrem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto gestoßen. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, die auf eine Alkoholisierung der Frau hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Ebenso verlief auch ein Drogenvortest positiv. Die Frau wurde daher zur Polizeiwache gebracht. Hier wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und der Führerschein der 72-Jährigen sichergestellt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen lag geschätzt im annähernd fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

