POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Gering, Spielplatz Gartenstraße (ots) - Am Kinderspielplatz in der Gartenstraße in Gering kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Spielgeräten. Die Beschädigungen wurden am 03.10.2024 festgestellt und beanzeigt. U.a. wurden mehrere Leitersprossen aus Holz an-, bzw. durchgesägt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Mayen, Tel. 02651-8010. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen ...

mehr