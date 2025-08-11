Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Autofahrer zu schnell und ohne Führerschein

Olpe (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer fiel am Samstag (09. August) bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der L563 in Kessenhammer auf. Der Mann war gegen 13:15 Uhr wegen einer festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitung von Beamten des Verkehrsdienstes angehalten worden. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 41-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Dessen Führerschein konnten die Ordnungshüter nicht sicherstellen. Diesen hatte der Mann bereits schon einige Zeit vorher in amtliche Verwahrung gegeben. Aus diesem Grund erwartet ihn nicht nur eine Anzeige wegen "Fahren unter Alkoholeinfluss", sondern auch eine wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis".

