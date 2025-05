POL-EU: Unbekannte entwendet Kette durch Ablenkungsmanöver

Kall (ots) - Ein Verletzter spuckte einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes und eine Polizeibeamtin an. Am Samstag (17. Mai) kam es um 12.35 Uhr zu einem Unfall auf der Landstraße 206 bei Kall. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall befuhr die Landstraße 206 von Kall-Dottel kommend in Richtung Kall. Hinter ihm fuhr ein 16-jähriger Kradfahrer aus Mechernich mit einer ...

