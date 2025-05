POL-EU: Verletzter spuckte Mitarbeiter von Rettungsdienst und Polizei an

Euskirchen (ots) - Am Samstag (17. Mai) kam es um 19.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern auf einem Spielplatz in der Straße Keltenring in Euskirchen. Ein Vater mischte sich ein, schoss mit einem Ball gegen ein Kind und trat dieses zudem mit dem Schienbein gegen den Oberschenkel. Der Tritt führte bei einem siebenjährigen Kind (7) zu einer Verletzung. Eine Anzeige bezüglich der Körperverletzung ...

mehr