Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer schwer verletzt

Attendorn (ots)

Am Freitagmorgen (08. August) kam es um 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Ihnestraße" im Bereich Neu-Listernohl. Nachdem eine Baustellenampel von "Rot" auf "Grün" umstellte, war ein 48-jähriger Fahrradfahrer neben einem LKW in die Baustelle eingefahren. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Radfahrer die Kontrolle und stürzte. Dabei geriet er unter den LKW und wurde von diesem überrollt. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. Zur Unterstützung wurde ein VU-Team aus dem Oberbergischen Kreis bei der Unfallaufnahme hinzugezogen.

