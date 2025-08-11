PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer entfernt sich vom Unfallort

Attendorn (ots)

Am Freitag (08. August) kam es auf dem "Ostwall" in Attendorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 13-Jähriger war mit seinem Fahrrad gegen einen entgegenkommenden Radfahrer gestoßen, ohne dass es zu einem Sturz kam. Allerdings bremste der Junge sein Rad so stark ab, dass sein dahinter fahrender Freund (13 Jahre) nicht mehr ausweichen konnte und stürzte. Dabei verletzte sich der Junge leicht. Der beteiligte Radfahrer, welcher entgegengekommen war, hatte sich ohne weiteres von der Unfallstelle entfernt. Er wurde als ca. 20-30 Jahre alt und etwa 1,85m groß beschrieben. Der Mann trug einen Fahrradhelm und eine braune Jacke. Sein orange-schwarzes Fahrrad hatte offenbar einen platten Hinterreifen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 11:22

    POL-OE: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

    Attendorn (ots) - Am Samstagmorgen (09. August) ereignete sich gegen 10:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Repetalstraße" bei Helden. Ein 58-Jähriger war mit seinem Motorrad im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen. Er geriet auf den Grünstreifen und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Mann verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:21

    POL-OE: Alkoholisierter Autofahrer zu schnell und ohne Führerschein

    Olpe (ots) - Ein 41-jähriger Autofahrer fiel am Samstag (09. August) bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der L563 in Kessenhammer auf. Der Mann war gegen 13:15 Uhr wegen einer festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitung von Beamten des Verkehrsdienstes angehalten worden. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Ein ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:20

    POL-OE: Unfall unter Einfluss von Alkohol und Drogen

    Olpe (ots) - Eine 72-jährige Autofahrerin fiel am Freitagnachmittag (08. August) in Sondern auf. Die Frau war in der "Sonderner Straße" bei der Vorbeifahrt mit ihrem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto gestoßen. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, die auf eine Alkoholisierung der Frau hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Ebenso verlief ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren