Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer entfernt sich vom Unfallort

Attendorn (ots)

Am Freitag (08. August) kam es auf dem "Ostwall" in Attendorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 13-Jähriger war mit seinem Fahrrad gegen einen entgegenkommenden Radfahrer gestoßen, ohne dass es zu einem Sturz kam. Allerdings bremste der Junge sein Rad so stark ab, dass sein dahinter fahrender Freund (13 Jahre) nicht mehr ausweichen konnte und stürzte. Dabei verletzte sich der Junge leicht. Der beteiligte Radfahrer, welcher entgegengekommen war, hatte sich ohne weiteres von der Unfallstelle entfernt. Er wurde als ca. 20-30 Jahre alt und etwa 1,85m groß beschrieben. Der Mann trug einen Fahrradhelm und eine braune Jacke. Sein orange-schwarzes Fahrrad hatte offenbar einen platten Hinterreifen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

