Polizei Bielefeld

POL-BI: Beim Einkauf: Geldbörse von Seniorin erbeutet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Babenhausen - In einem Discoutmarkt hat eine Taschendiebin am Mittwochmorgen, 25.06.2025, eine über neunzigjährige Bielefelderin abgelenkt und ihr Portemonnaie gestohlen.

Zwischen 09:50 Uhr und 10:10 Uhr hielt sich die Seniorin mit einer Begleiterin in zwei Märkten an der Babenhauser Straße auf. Als sie sich in einem Discounter kurzzeitig allein in einem Gang befand, wurde sie von einer fremden Frau angesprochen.

Die Unbekannte habe kein Deutsch gesprochen, auf verschiedene Artikel gedeutet und sich nach Preisen erkundigen wollen. Als die Frau gegangen war, bemerkte die Seniorin, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Diese hing während ihres Marktbesuchs an ihrem Einkaufswagen.

Die Beschreibung der Taschendiebin:

Die Frau soll circa 165 cm groß sein. Sie hatte ein rundes Gesicht und braune Haare. Sie trug helle Kleidung und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Taschendiebstahl unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell