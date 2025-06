Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt: MK Nord in Gütersloh

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld / Gütersloh - Wie berichtet, brannte in der Nacht zu Donnerstag, 10.10.2024, ein Auto auf einem Tankstellengelände in Gütersloh aus. Eine verstorbene Frau war anschließend auf dem Beifahrersitz aufgefunden worden. Nach einem aktuellen Gutachten richtet sich der Tatverdacht nun gegen den 35-jährigen Ehemann. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Ermittlungen der Mordkommission "Nord" erhärtete sich zunächst kein Tatverdacht gegen den 35-jährigen Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft, zumal im Rahmen der Obduktion keine Hinweise auf Gewalthandlungen festgestellt werden konnten. Eine Aussage darüber, ob die Verstorbene zum Zeitpunkt der Entstehung des Brandes noch lebte, konnte ebenfalls zunächst nicht getroffen werden. Zudem hatte sich im Rahmen der Sichtung des Videos ergeben, dass der Beschuldigte bei dem Brandgeschehen selbst in Flammen stand. Dieser Umstand war aus Sicht von Brandsachverständigen dem Umstand geschuldet, dass sich auf dem Boden befindliches Benzin ohne Zutun des Beschuldigten entzündet hatte.

Im Laufe der Ermittlungen wurden weiterführende Untersuchungen durch verschiedene Institute in Auftrag gegeben, die einige Zeit in Anspruch nahmen. Im Anschluss wurden sämtliche Ergebnisse an einen Fachgutachter zur Bewertung übersandt.

Der Fachgutachter kommt nunmehr zu dem Schluss, dass die 28-jährige Frau bereits verstorben war, als ihr Ehemann mit ihr auf das Tankstellengelände fuhr. Vor diesem Hintergrund gehen Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei Bielefeld nunmehr davon aus, dass es sich bei dem Brand nicht um einen Unglücksfall, sondern um den missglückten Versuch einer Verdunklungstat handelt.

Gegen den 35-jährigen Ehemann besteht der Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Er wurde am Mittwoch, 25.06.2025, an seiner Wohnanschrift durch Polizisten der Kreispolizeibehörde Gütersloh festgenommen und am heutigen Tag einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlages.

Erste Meldung vom 10.10.2024, 11:33 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5883514

Zweite Meldung vom 11.10.2024, 14:23 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5884841

Dritte Meldung vom 17.10.2024, 12:46 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5889051

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell