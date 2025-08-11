PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mit Joint im Auto erwischt

Lennestadt (ots)

Ein 24-Jähriger fiel am Sonntagnachmittag (10. August) wegen seiner unsicheren Fahrweise auf der B236 zwischen Saalhausen und Altenhundem auf. Nachdem Zeugen kurz nach 15:30 Uhr die Polizei informiert hatten, konnte der Autofahrer wenig später in Altenhundem angetroffen und kontrolliert werden. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem 24-Jährigen hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Außerdem fanden sie im Fußraum des Autos einen noch glimmenden "Joint". Der junge Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige aufgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

