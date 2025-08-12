POL-OE: Einbruch in Garage - Pedelecs gestohlen
Olpe (ots)
Unbekannte sind in Rüblinghausen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (07./ 08. August) in die Garage eines Wohnhauses an der "Düringer Straße" eingebrochen. Aus der Garage wurden vier hochwertige Pedelecs der Marken "Cube", "Orbea" und "Scott" (2 Stück) entwendet. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
