Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall in Querum

Braunschweig (ots)

Bevenroder Straße, 16.07.2025, 08:30h

Auto fährt aus Einfahrt - Radfahrer stürzt beim Bremsen

Am gestrigen Morgen ereignete sich in Querum ein Verkehrsunfall. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Skoda Yeti vom Grundstück einer Arztpraxis in den fließenden Verkehr in Richtung Innenstadt ein. Zuvor soll ihm ein Autofahrer auf der Bevenroder Straße ein Handzeichen zum Losfahren gegeben haben.

Ein 74-jähriger Radfahrer, der ebenfalls die Bevenroder Straße in Richtung der Innenstadt auf dem rechtsseitigen Radweg befuhr, musste aufgrund dessen ein Notbremsung machen und stürzte dadurch. Zur Kollision mit dem Auto kam es nicht. Dennoch wurde der Radfahrer durch den Sturz schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls, insbesondere nach Hinweisen, ob der Skoda vor dem Einfahren schon auf dem Radweg gestanden hat und für Radfahrer sichtbar war. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell