Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Trickdiebe erbeuten Bargeld

Braunschweig (ots)

Stöckheim, 08.07.2025, 16:00h

Vorwand: Ankauf von Münzen

Bereits vor rund einer Woche waren Trickdiebe in Stöckheim erfolgreich. Sie klingelten an der Tür eines 90-Jährigen und fragten nach Münzen, Schmuck oder Zinnlöffeln zum Ankauf. Der Senior ließ einen Mann in seine Wohnung treten und zeigte ihm einige Gegenstände, die er gerne abgeben würde. Nachdem sie noch kurz gemeinsam in der Küche waren, verließ der bislang unbekannte Mann die Wohnung, ohne etwas gekauft zu haben. Im Nachgang bemerkte der 90-Jährige, das aus seiner Wohnung eine Geldtasche fehlte. Der Schaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der bislang unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - 35-40 Jahre alt - 1,75m groß - Kurze dunkelblonde Haare - Schwarzes TShirt/Hose - Gelb leuchtende Jacke - Keine Brille/Bart - Auffälliges Tattoo am rechten Unterarm

Wer am Tattag Beobachtungen im Bereich der Romitenstraße gemacht hat oder Hinweise zu dem unbekannten Täter oder weiteren auffälligen Personen geben kann, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 zu melden.

