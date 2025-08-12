PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Finnentrop (ots)

Am Montag (11. August) kam es auf der L880 im Bereich Fretter zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war mit seinem Motorrad im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der junge Mann verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 09:00

    POL-OE: Autofahrer bei Alleinunfall verletzt

    Drolshagen (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (11. August) kurz vor 16 Uhr auf der Straße "In der Trift" in Drolshagen. Ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er stieß zunächst gegen einen Zaun, streifte dann einen geparkten PKW und kollidierte letztlich mit einem Maschendrahtzaun und einigen Tannen. Der Mann wurde durch den ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 08:58

    POL-OE: Einbruch in Garage - Pedelecs gestohlen

    Olpe (ots) - Unbekannte sind in Rüblinghausen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (07./ 08. August) in die Garage eines Wohnhauses an der "Düringer Straße" eingebrochen. Aus der Garage wurden vier hochwertige Pedelecs der Marken "Cube", "Orbea" und "Scott" (2 Stück) entwendet. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 18:48

    POL-OE: Kraftradfahrer leicht verletzt

    Wenden (ots) - Am Montag den 11.08.2025 kam es gegen 16:15 Uhr auf der Freudenberger Straße in Wenden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem PKW. Ein 44-jähriger PKW-Fahrer aus Olpe befuhr die Biggestraße und bog nach links auf die Freudenbergerstraße ab. Hierbei übersah er einen von links kommenden 20-jährigen Kraftradfahrer aus Reichshof. Es kam zum Zusammenstoß. Der 20-Jährige wurde leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren