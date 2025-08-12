POL-OE: Junger Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab
Finnentrop (ots)
Am Montag (11. August) kam es auf der L880 im Bereich Fretter zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war mit seinem Motorrad im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der junge Mann verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
