POL-OE: Pedelecfahrer schwer verletzt
Lennestadt (ots)
Ein 64-Jähriger wurde am Montag (11. August) bei einem Unfall mit seinem Pedelec in Milchenbach schwer verletzt. Er hatte gegen 12:30 Uhr auf einem abschüssigen Waldweg die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war gestürzt. Durch den Sturz verletzte sich der 64-Jährige schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. An seinem Pedelec entstand nur sehr leichter Sachschaden.
