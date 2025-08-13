Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher nehmen vier Gaststätten ins Visier

Attendorn (ots)

Gleich vier Einbrüche oder Einbruchsversuche in gastronomische Betriebe wurden der Polizei am Dienstag (12. August) aus Attendorn gemeldet.

In der Nacht von zu Dienstag waren unbekannte Täter zwischen 22 Uhr und 5:45 Uhr in ein Hotel an der "Niedersten Straße" eingedrungen. Neben einigen Wein- und Spirituosenflaschen fiel ihnen hier auch ein dreistelliger Bargeldbetrag in die Hände. Der Sachschaden liegt ebenfalls in diesem Bereich.

Zwischen 20:30 Uhr und 6:00 Uhr drangen Täter in eine Gaststätte an der Straße "In der Nette" ein. Hier wurde ein Portemonnaie mit Bargeld entwendet. Außerdem wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und Geldkassetten gestohlen. Während der Beuteschaden noch nicht abschließend beziffert werden konnte, lag der Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Ein Einbruchsversuch wurde in eine Gaststätte an der "Schemperstraße" gemeldet. Allerdings lag hier der Tatzeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen. Offensichtlich wollten Täter vor Ort eine Tür und ein Fenster aufhebeln. Es gelang ihnen dabei jedoch nicht, in das Lokal einzudringen. Der Sachschaden lag im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen gelang es Tätern hingegen, in ein Hotel an der "Wasserstraße" einzubrechen. Hier wurden zwar diverse Schränke und Schubläden durchsucht, jedoch fiel den Tätern nach ersten Erkenntnissen keine Beute in die Hände. Der Sachschaden lag in diesem Fall ebenfalls im dreistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell