POL-OE: Positiver Drogentest bei Autofahrer
Lennestadt (ots)
Ein 39-jähriger Autofahrer wurde am Mittwochabend (13. August) gegen 22:50 Uhr auf der B517 in Altenhundem von Polizeibeamten der Wache Lennestadt angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Hinweise, die auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem 39-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bekräftigte diesen Verdacht. Der Fahrer wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde.
