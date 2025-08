Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 111 mit einer leicht verletzten Person

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 01.08.2025 gegen 02:25 Uhr kam es auf der B111 Höhe Ortseingang Zempin zu einem Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden und einer verletzten Person. Der 33-jährige Fahrer eines PKW BMW M2 kam am Ortseingang Zempin aus Zinnowitz kommend nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Strassengraben zum Stehen. Die 33-jährige Beifahrerin wurde in Folge des Unfalles leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in das Krankenhaus Wolgast verbracht. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67o/oo. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An dem PKW entstand ein Schaden von ca. 80.000EUR. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkehit im Verkehr eingeleitet. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

