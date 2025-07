POL-NB: Verstoß gegen das Versammlungsgesetz in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am Mittwoch, den 30.07.2025, ereignete sich gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreuzungsbereich Demminer Straße/Am Eschenhof in 17034 Neubrandenburg. Ein 24-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw Audi vom Tankstellengelände der HEM Tankstelle in Richtung Demminer Straße und beabsichtigte diese zu queren ...

mehr