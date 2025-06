Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Scheidingen - Verletzter Radfahrer gesucht

Welver (ots)

Bereits am vergangenen Freitag kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Zollbaum, etwa in Höhe der Hausnummer 11. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus Welver fuhr mit ihrem Ford in Richtung der Straße Aulflucht und bog in Höhe der Unfallstelle nach rechts ab. Während ihres Abbiegevorganges prallte ein bislang unbekannter Radfahrer plötzlich in das Heck des Ford. Offenbar verletzte er sich leicht am Arm, teilte der Pkw-Fahrerin jedoch mit, dass er seinen Zug noch erreichen müsse. Er führte ein kurzes Telefonat mit seiner Mutter und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seine Personaldaten zu hinterlassen. Er kann lediglich als "jugendlicher Radfahrer" beschrieben werden. Der Radfahrer sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell