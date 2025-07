Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr am Sonntagabend und in der Nacht im Einsatz

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Volmarstein wurden am gestrigen Abend um 18:41 Uhr in die Bachstraße alarmiert. Während des kurzen, aber heftigen Regens mit entsprechenden Windböen brach ein Baum im dortigen Hang und drohte weiter auf die Straße zu stürzen. Direkt nach dem Eintreffen sperrten die Einsatzkräfte die Straße und forderten die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel nach, um den Baum im Hang abtragen zu können. Nachdem die Drehleiter dann in Stellung gebracht war, wurde der Gefahrenbaum beseitigt und im Anschluss die Straße grob gereinigt. Nach 40 Minuten konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden und die Kameradinnen und Kameraden an die Standorte zurückkehren.

In der Nacht zum heutigen Montag wurden dann um 03:40 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter mit einem Löschfahrzeug und der Drehleiter zur Unterstützung der Feuerwehr Herdecke in den Millöcker Weg alarmiert. Dieser Einsatz konnte nach circa 1 Stunde für die Wetteraner Kräfte beendet werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie über die Pressestelle der Feuerwehr Herdecke.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell