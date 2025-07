Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - Ölspur, unbekannte Rauchentwicklung aus Gebäude und Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag.

Wetter (Ruhr) (ots)

Den Anfang machten um 16:06 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Esborn. Diese wurden zu einer Ölspur in die Bahnhofstr. alarmiert. Die Kräfte sicherten die Einsatzstelle und übergaben diese im Anschluss an den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr). Einsatzende konnte nach circa 30 Minuten gemeldet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden um 16:39 Uhr zu ausgelösten Heimrauchmeldern sowie einer Rauchentwicklung aus dem ehemaligen Verwaltungsgebäude in der Bornstraße alarmiert. Aufmerksame Passanten von einer Mantrailing-Gruppe hatten diesbezüglich richtigerweise den Notruf verständigt. Bei Eintreffen des Einsatzleiters hatte die Rauchentwicklung nachgelassen und es waren lediglich noch die funkvernetzten Rauchmelder wahrnehmbar. Schnell konnte dann auch die Ursache gefunden werden. Unbekannte Personen hatten sich unbefugt Zutritt in das leerstehende Gebäude verschafft und dort einen Pulverlöscher ohne jeglichen Grund betätigt. Anschließend verließen dann die Personen das Gebäude wieder. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden die Räumlichkeiten belüftet, sodass auch die Rauchmelder wieder verstummen. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes übergeben. Diese hatte dann das Technische Hilfswerk mit der ordnungsgemäßen Sicherung des Gebäudes beauftragt. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 70 Minuten beenden.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Ruhrbrücke wurden fast parallel um 16:42 Uhr die Löscheinheiten Volmarstein und Wengern alarmiert. Aus unbekannter Ursache waren zwei PKW frontal kollidiert. Da der Gerätewagen der Löscheinheit Esborn zufällig auf der Rückfahrt des vorherigen Einsatzes direkt an der Einsatzstelle vorbeikam, betreuten die Kameraden direkt die Fahrzeuginsassen bis zur Übergabe an den Rettungsdienst. Parallel löschten sie mit einem Pulverlöscher einen kleinen Entstehungsbrand im Motorraum eines der beteiligten Fahrzeuge. Als das erste Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug an der Einsatzstelle eintraf, wurden direkt der Brandschutz sichergestellt, die Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe durch Bindemittel abgestreut. Durch den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) wurden im Anschluss Warnschilder aufgestellt sowie die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine gereinigt. Nach 2 Stunden konnte die Straße wieder freigegeben werden und die eingesetzten Kräfte einrücken.

