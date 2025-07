Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Alleinunfall es Paketfahrzeuges am Vormittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein, Alt-Wetter und Wengern wurden am Freitag, 11.07.2025, um 10:31 Uhr zu einem Unfall in der Straße "Eilper Höhe" alarmiert. Hier hatte der Rettungsdienst die Feuerwehr angefordert, weil ein Lieferwagen eines Paketdienstes aus ungeklärter Ursache durch eine Gartenmauer gerollt war und nun drohte, einen Abhang hinunterzurollen. Der Fahrer wurde bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr außerhalb des Fahrzeuges vom Rettungsdienst betreut. Da keine Betriebsmittel ausliefen und das Fahrzeug gegen weiteres Wegrollen gesichert werden konnte, verblieb lediglich die Löscheinheit Volmarstein bis zur Bergung des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen vor Ort. Nachdem das Fahrzeug wieder auf der Straße stand, wurde dieses erneut auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Da dieses nicht der Fall war, konnten die Kräfte der Feuerwehr den Einsatz nach rund 65 Minuten beenden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell