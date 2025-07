Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr zweimal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Montagabend um 20:28 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Stuckenholzstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Tür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Person an den Rettungsdienst sowie die Polizei übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und der Einsatz konnte nach rund 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter sowie Volmarstein wurden heute Morgen um 09:03 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Rathaus II in der Kaiserstraße alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Kräfte, nach vier Minuten, war das Objekt schon vorbildlich geräumt und es wurde durch einen Verantwortlichen mitgeteilt, dass sich niemand mehr im Gebäude befindet. Der betroffene Bereich wurde durch den Angriffstrupp kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass ein unbeschädigter Handdruckknopfmelder den Alarm ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde an den Gebäudeverantwortlichen übergeben, mit dem Hinweis, die Warneinrichtung durch eine Fachfirma überprüfen zu lassen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach 20 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell