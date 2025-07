FW-EN: Wetter - drei kleinere Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am gestrigen Mittwoch um 16:51 Uhr zu einer Brandnachschau in dem Waldgebiet am Harkortberg alarmiert. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte festgestellt, dass eine männliche Person in dem Waldgebiet unterhalb des Sportlerheimes ein Feuer entzündet hatte, und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte war die Person nicht mehr vor Ort. Es konnte verbrannter Waldboden auf einer Fläche von gut einem Quadratmeter festgestellt werden. Durch den Inhalt von drei Löschrucksäcken wurde der Boden abgelöscht und mit der Wärmebildkamera anschließend kontrolliert. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich und der Einsatz konnte nach rund 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde in der Nacht um 00:46 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Zeppelinstraße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum bereitstehenden Fahrzeug. Nach der durchgeführten Tragehilfe konnten die Einsatzkräfte nach rund 60 Minuten wieder zurück in ihre Betten.

Die Nachtruhe hielt aber nicht lange an. Um 04:12 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle erneut die Löscheinheit Grundschöttel. In der Straße "Zum Kloster" befand sich eine hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür. Durch die Einsatzkräfte musste die Tür gewaltsam geöffnet werden. Die Person wurde anschließend an den Rettungsdienst übergeben und die Kräfte der Feuerwehr beendeten den Einsatz nach 45 Minuten.

