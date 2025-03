BPOL-HH: Sternschanze: Körperverletzung und volksverhetzende Äußerung - Vorläufige Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 01.03.2025 gegen 00:25 Uhr soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg in einer fahrenden S3 zwischen den Bahnhöfen Hamburg-Harburg und Hamburg-Neugraben zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Demnach soll ein 20-jähriger Deutscher in der S-Bahn zunächst eine E-Zigarette geraucht haben, woraufhin ...

