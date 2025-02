Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Unbekannte entwenden Lichterketten

Velen (ots)

Tatort: Ramsdorf, Barbarastraße;

Tatzeit: zwischen 09.02.2025, 17.00 Uhr, und 10.02.2025, 09.00 Uhr;

50 Lichterketten entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Montag an der Barbarastraße in Ramsdorf. Die Lichterketten befanden sich an Weihnachtsbäumen, die auf der Festwiese dekoriert waren.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell