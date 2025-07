Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brand eines Kleinkraftrades in der Nacht

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde in der Nacht zum Samstag um 01:00 Uhr zu einem brennenden Kleinkraftrad in Höhe des Friedhofes in der Von-der-Recke-Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Roller in voller Ausdehnung. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde der Brand gelöscht. Eine neben dem Roller befindliche Hecke wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Zur Brandursachenermittlung hat die ebenfalls anwesende Polizei das Kleinkraftrad beschlagnahmt. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach rund 30 Minuten beenden.

